۱۶۰ طرح مدرسه‌سازی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی در کرمان بارگذاری شده و همزمان مشارکت خیران و واحد‌های اقتصادی برای ساخت مدارس جدید در استان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، استاندار کرمان در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، بر استفاده از ظرفیت خیران برای جبران کمبود فضا‌های آموزشی تأکید کرد.

طالبی با اشاره به اهتمام دولت و رئیس‌جمهور به نوسازی و تجهیز مدارس گفت: اقناع‌سازی و ارائه اطلاعات درست به خیران، زمینه‌ساز جلب اعتماد و افزایش مشارکت در مدرسه‌سازی است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان نیز از مشارکت واحد‌های اقتصادی در ساخت مدارس، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار خبر داد و گفت: تاکنون ۱۶۰ طرح با همکاری اداره‌کل امور مالیاتی استان بارگذاری شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم از احداث مدارس در مجموعه‌های مسکن ملی با همکاری خیران خبر داد.