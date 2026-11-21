۱۶۰ طرح مدرسهسازی روی میز مالیات؛ خیران پای کار آموزش کرمان
۱۶۰ طرح مدرسهسازی با استفاده از ظرفیتهای قانونی مالیاتی در کرمان بارگذاری شده و همزمان مشارکت خیران و واحدهای اقتصادی برای ساخت مدارس جدید در استان دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان
، استاندار کرمان در دیدار با اعضای هیئتمدیره مجمع خیرین مدرسهساز استان، بر استفاده از ظرفیت خیران برای جبران کمبود فضاهای آموزشی تأکید کرد.
طالبی با اشاره به اهتمام دولت و رئیسجمهور به نوسازی و تجهیز مدارس گفت: اقناعسازی و ارائه اطلاعات درست به خیران، زمینهساز جلب اعتماد و افزایش مشارکت در مدرسهسازی است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان نیز از مشارکت واحدهای اقتصادی در ساخت مدارس، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار خبر داد و گفت: تاکنون ۱۶۰ طرح با همکاری ادارهکل امور مالیاتی استان بارگذاری شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم از احداث مدارس در مجموعههای مسکن ملی با همکاری خیران خبر داد.