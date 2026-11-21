رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ظرفیت علمی و آموزشی این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکنون حدود ۸۰ هزار دانش‌آموخته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تربیت کرده است که در عرصه‌های علمی و حرفه‌ای ایران و جهان فعالیت دارند.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس سروش در هفدهمین کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری پلیمر (ISPST ۲۰۲۶) که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با خوش‌آمدگویی به استادان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان صنعتی حاضر در این رویداد، میزبانی این کنفرانس را برای این دانشگاه افتخارآمیز دانست و گفت: این دانشگاه که پیش‌تر با عنوان «پلی‌تکنیک تهران» شناخته می‌شد، نخستین دانشگاه فنی تأسیس‌شده در ایران است و میزبانی هفدهمین سمینار بین‌المللی علوم و فناوری پلیمر برای این مجموعه دانشگاهی افتخار بزرگی محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تاریخچه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ این دانشگاه، گفت: این دانشکده ۳۷ سال پیش تأسیس شد و نخستین دانشکده در کشور بود که به‌طور همزمان دو حوزه مهندسی پلیمر و فناوری رنگ را پوشش داد.

سروش با بیان اینکه دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ، یکی از ۱۸ دانشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، افزود: این دانشکده در حال حاضر با ۲۵ عضو هیئت علمی در زمینه‌های مختلف آموزش، پژوهش و توسعه فناوری فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به حضور دانش‌آموختگان این دانشگاه در هفدهمین کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری پلیمر، افزود: اطمینان دارم بسیاری از حاضران در این سمینار، بخشی از تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده‌اند و این موضوع برای خانواده بزرگ دانشگاه مایه افتخار است.

گرامیداشت یاد استاد فقید دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، یاد و خاطره دکتر سعید پورمهدیان، از استادان دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر را گرامیداشت و با اشاره به درگذشت ناگهانی وی حدود دو ماه پیش، برای این استاد فقید طلب رحمت و آرامش ابدی کرد.

سروش از تمامی افرادی که برای آماده‌سازی و برگزاری هفدهمین کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری پلیمر تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد و برای شرکت‌کنندگان ، آرزوی حضور در رویدادی موفق و پربار را داشت.