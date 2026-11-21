به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه‌ای فرهنگی، ۱۳ نفر از بانوان خوشنویس خادمیار و یاور رضوی، خطبه فدکیه را با مشارکت کانون هنر و محصولات فرهنگی دفتر خدمت رضوی قرچک کتابت کردند.

زهره نظری، مسئول کانون هنر قرچک، با اشاره به اهمیت این اثر گفت: «این خطبه ارزشمند شامل پنج فراز است که از حمد الهی و معارف اسلامی آغاز شده و در فراز‌های بعدی به رسالت پیامبر (ص)، نقش ائمه (ع)، موضوع غصب خلافت و در نهایت اتمام حجت حضرت زهرا (س) می‌پردازد.»

این برنامه با هدف ترویج هنر خوشنویسی در مسیر خدمت به اهل‌بیت (ع) و بازخوانی حماسه‌های تاریخی حضرت زهرا (س) برگزار شد.