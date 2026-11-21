معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت:دارندگان گواهینامه می‌توانند به استناد کنوانسیون مربوط به علائم راه‌ها در ۷۴ کشور طرف تفاهم‌نامه، با رعایت قوانین، تا یک سال رانندگی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: گواهینامه بین‌المللی سند مستقلی نیست و به استناد و به اعتبار گواهینامه داخلی صادر می‌شود.

وی با اشاره به مفاد قانونی این موضوع افزود: بر اساس مفاد قانونی الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علائم راه‌ها، مصوب ۱۳۵۴.۱۱.۲۶ که در تاریخ ۱۳۵۴.۱۲.۱۹ از طریق وزارت امور خارجه وقت به پلیس وقت ابلاغ شده است و دارندگان گواهینامه رانندگی بین المللی می‌توانند در کشور‌های طرف قرارداد، به مدت یک سال رانندگی کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در ابتدا ۳۶ کشور این تفاهم‌نامه را امضاء کردند که بعد‌ها تعداد آنها به ۷۴ کشور رسید و ایران نیز جزو این ۷۴ کشور است.

وی با استناد به بند ۵ ماده ۴۱ کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها در باره دریافت گواهینامه بین‌المللی، تصریح کرد: گواهینامه بین‌المللی باید برای کسانی که دارای گواهینامه داخلی هستند صادر شود و حداقل شرایط مذکور رعایت شود. شماره گواهینامه داخلی نیز باید در گواهینامه بین‌المللی ذکر شود و گواهینامه بین‌المللی پس از انقضای مدت گواهینامه داخلی مربوطه، معتبر نخواهد بود.

سرهنگ کشیر افزود: اگر شخصی با گواهینامه داخلی کشور خود بخواهد در هر یک از این ۷۴ کشور رانندگی کند، مدت اعتبار گواهینامه ۶ ماه خواهد بود و این موضوع به تفاهم نامه‌ای که با یکدیگر منعقد می‌کنند بستگی دارد.