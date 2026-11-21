به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در گروه B رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند، از ساعت ۱۳:۳۰ مقابل تیم ملی ویتنام به میدان رفت و موفق شد با ارائه نمایشی قدرتمند، این تیم را با نتیجه ۱۰ بر ۲ شکست دهد.

این مسابقه در ورزشگاه بان نام خم آرنا در شهر کائولاک تایلند برگزار شد. شرایط جوی در زمان برگزاری مسابقه نیمه‌ابری و بدون بارندگی بود و برخلاف دیدار قبلی ایران مقابل افغانستان، خبری از بارش شدید باران در جریان بازی نبود.

شاگردان علی نادری که در نخستین مسابقه خود ۹ بر ۲ از سد افغانستان گذشته بودند، در دومین بازی نیز مقابل ویتنام به پیروزی رسیدند تا با کسب دومین برد متوالی، صعود خود به مرحله بعدی رقابت‌ها را قطعی کنند.

محمد معصومی زاده (۲ گل)، موحد محمدپور، محمد مختاری، مهدی شیرمحمدی، سعید پیرامون، داود شکری (۳ گل) و علی میرشکاری برای ایران و تان تای، تروئونگ دو برای ویتنام گلزنی کردند.

ملی‌پوشان فوتبال ساحلی ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی، روز دوم آذرماه از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی لبنان خواهند رفت تا پرونده خود در این مرحله از مسابقات را ببندند.