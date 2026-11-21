





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی روز شنبه در حاشیه اجرای رزمایش سراسری طرح ملی سامان در منطقه پردیس اهواز گفت: طرح سامان(سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت شبکه توزیع) با رویکردی برنامه محور و راهبردی طراحی شده و هدف اصلی آن عبور از شیوه‌های سنتی نگهداری شبکه و حرکت به سمت نگهداری هوشمند و پیشگیرانه است.

وی همچنین هدف از اجرای این طرح سراسری را پایداری هرچه بیشتر شبکه، پیشگیری از اتفاقات و حوادث فنی و در نهایت استمرار خدمت‌رسانی مطلوب در راستای جلب رضایت مردم دانست.

فراتی تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای نگهداشت و سرویس خطوط به منظور آمادگی برای پیک زمستانه و تابستان سال آینده و تامین برق پایدار مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز است.

طرح ساماندهی نگهداشت و تعمیرات شبکه‌های فشار متوسط، ترانسفورماتورها و شبکه‌های فشار ضعیف( طرح سامان) در شرکت توزیع نیروی برق اهواز، همزمان با سراسر کشور در حال اجرا است.

مرحله عملیاتی طرح ملی سامان(سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت) با دستور مدیرعامل شرکت توانیر به‌منظور ساماندهی فیدرهای بحرانی و آمادگی شبکه برای عبور موفق از اوج بار تابستان سال آینده آغاز شده است.

در خرداد ماه سال جاری در مانور طرح سامان، ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق کشور با به‌کارگیری یک هزار و ۴۴۹ اکیپ عملیاتی متشکل از چهار هزار و ۲۳۷ نفر نیروی اجرایی در ۳۴۷ امور، برنامه‌های نگهداشت و رفع عارضه را روی ۵۲۳ دستگاه فیدر ۲۰ کیلوولت اجرا کردند.

پیش از این نیز در خرداماه سال جاری شرکت توزیع برق اهواز اعلام کرده بود که در این مانور سراسری نسبت به تعویض پنج اصله پایه فرسوده، تعویض ۲۴ عدد مقره معیوب، رفع ۴۳ مورد اتصالات سست، اصلاح و بهینه‌سازی سه دستگاه ترانس در محل و اصلاح چهار طرح آسیب دیده در سطح کلانشهر اهواز اقدام شده است.