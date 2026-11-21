به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهرستان چرداول با وجود آثار متعدد تاریخی و طبیعی جذاب؛ یکی از مناطق ویژه برای توسعه صنعت گردشگری است؛ ۲ روستای هدف گردشگری زنجیره علیا و سنگ سفید در این شهرستان؛ دارای ۷ اثر ملی ثبت شده است؛ بیشتر آثار تاریخی این روستا‌ها به دوره‌های ساسانیان و اسلامی برمی گردد.

در کنار توسعه صنعت گردشگری وجود ظرفیت‌های مختلف اقتصادی در روستا‌های هدف گردشگری می‌تواند فرصتی مناسب برای اشتغال و درآمد روستائیان باشد.

وجود آثاری از جمله: تنگه تاریخی زنجیره، آسیاب‌های پلکانی، امامزاده پیرحسین، غار دره زمین و طاق رستم در روستای زنجیره و همچنین سنگ سفید و تنگ تاریخی قیر در روستای سنگ سفید این دو روستا را به یکی از مناطق گردشگری تبدیل کرده است.

اقداماتی با هدف شناساندن آثار تاریخی، فرهنگ و قابلیت‌های بومی انجام شده است که می‌توان به توسعه مسیر‌های منتهی به آثار تاریخی، تابلو‌های راهنما و معرفی صنایع دستی روستا‌ها به نمایشگاه‌ها اشاره کرد.

شهرستان چرداول؛ ۱۰۶ اثر تاریخی ثبت شده ملی دارد و سالانه؛ به ویژه در فصل بهار، گردشگران زیادی این منطقه را برای بازدید و گردش خود، انتخاب می‌کنند.