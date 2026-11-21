به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛همزمان با دومین روز از هفته بسیج،با حضور سرهنگ بهزاد بازوند جانشین سپاه حضرت ابالفضل (ع) لرستان ،زنگ مقاومت با حضور جمعی از مسئولان و دانش‌آموزان در مدارس استان لرستان نواخته شد .



این مراسم در دبیرستان شهید مطهری علوم و معارف اسلامی خرم‌آباد با هدف تبیین فرهنگ بسیجی، انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل نوجوان و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری و مقاومت در میان دانش‌آموزان برگزار شد.



زنگ مقاومت، صدای رسای نسلی است که آینده کشور را با علم، ایمان، امید و ایستادگی می‌سازد.









