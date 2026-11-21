خبرنگار صدا و سیمای مرکز فارس در سفر به شهر میناب با خانواده‌های شهدای خردسال انتظامی راهی سفر شد و با جمعی از خانواده‌های شهدای دانش آموزان میناب دیدار کرد، دیداری که یادآور جنایات بی‌رحمانه دشمن آمریکایی در خاک ایران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، خبرنگار صدا و سیمای مرکز فارس در سفر به شهر میناب با خانواده‌های شهدای خردسال انتظامی راهی سفر شد و با جمعی از خانواده‌های شهدای دانش آموزان میناب دیدار کرد، دیداری که یادآور جنایات بی‌رحمانه دشمن آمریکایی در خاک ایران بود.

گزارشگر ما در میان خانواده‌های شهید، بر این نکته تاکید کرد که یاد و خاطره کودکان میناب، فراتر از یک خاطره ساده، به عنوان چراغی برای روشن نگه داشتن مسیر وطن‌پرستی در حافظه ملت‌ها باقی خواهد ماند.