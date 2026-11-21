در چین، مشارکت رسانه‌ای آسیا و اقیانوسیه به پیشنهاد خبرگزاری شینهوا و با عضویت ۳۱۰ سازمان رسانه‌ای و پژوهشی از ۴۱ کشور و منطقه به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، ابتکار مشارکت رسانه‌ای آسیا و اقیانوسیه به پیشنهاد خبرگزاری شینهوا و با عضویت ۳۱۰ سازمان رسانه‌ای و پژوهشی از ۴۱ کشور و منطقه به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

این ابتکار با هدف گسترش همکاری‌های خبری، تولید محتوای مشترک و تبادل تجربیات رسانه‌ای شکل گرفته و می‌تواند فرصت تازه‌ای برای توسعه همکاری‌های رسانه‌ای ایران و چین فراهم کند.

بر اساس اعلام خبرگزاری شینهوا برنامه مشارکت رسانه‌ای آسیا و اقیانوسیه پس از طی مراحل مقدماتی رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است.

این برنامه بر چهار محور اصلی شامل گفت‌و‌گو‌های سطح بالا، همکاری در تولید و انتشار محتوا، نوآوری‌های فناورانه و همکاری‌های عملی متمرکز است.

برگزاری مصاحبه‌های مشترک، تولید محصولات رسانه‌ای چندرسانه‌ای، فراهم کردن زمینه سفر‌های خبری خبرنگاران کشور‌های منطقه به چین و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای فعالان رسانه‌ای از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این چارچوب است.

کمیته سازمان‌دهی این ابتکار در حاشیه مجمع رسانه‌ای آسیا و اقیانوسیه در شنژن تشکیل شد؛ نشستی که بیش از ۴۰۰ نماینده از بیش از ۴۰ کشور و منطقه و همچنین سازمان‌های بین‌المللی در آن حضور داشتند.

این ابتکار در چارچوب برنامه‌های چین به عنوان میزبان اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶ شکل گرفته و در فهرست دستاورد‌های چین در دوره میزبانی این اجلاس قرار گرفته است، دبیرخانه آن نیز در خبرگزاری شینهوا مستقر خواهد بود.