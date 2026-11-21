مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با هدف شناسایی و معرفی پژوهش‌های برتر دانشگاهی در حوزه پیشرفت اسلامی ایرانی، فراخوان شانزدهمین دوره انتخاب رساله‌های دکتری برتر را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت‌نام و ارسال چکیده رساله دکتری خود، در این دوره شرکت کنند. آخرین مهلت ثبت‌نام و ارسال چکیده آثار، ۳۰ آذر اعلام شده است.

مراسم تقدیر از برگزیدگان این دوره، هم‌زمان با برگزاری شانزدهمین کنگره پیشرفت‌پژوهان پیشرفت، در بهار سال ۱۴۰۶ در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر، ثبت‌نام و ارسال چکیده رساله‌های خود می‌توانند به پایگاه اینترنتی Thesis.olgou.ir مراجعه کنند.

همچنین اطلاعات مربوط به شانزدهمین کنگره پیشرفت‌پژوهان از طریق پایگاه اینترنتی kpip.olgou.ir در دسترس است.