کتاب صوتی «لم یزرع» نوشته محمدرضا بایرامی، با نگاه متفاوت به جنگ تحمیلی اول، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رمان «لم یزرع» با نگاهی متفاوت به جنگ تحمیلی، مظلومیت شیعیان عراق در دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند.

قهرمان داستان، سعدون، سربازی جوان از شیعیان منطقه دجیل است که درگیر عشقی ناکام و محدودیت‌های سنتی و قبیله‌ای می‌شود و سرانجام تصمیم می‌گیرد داوطلبانه راهی جبهه جنگ شود.

محمدرضا بایرامی در این رمان، با روایت زندگی انسان‌هایی که ناخواسته گرفتار پیامد‌های جنگ شده‌اند، تصویری از رنج، استیصال و از دست رفتن فرصت زندگی در سایه جنگ ارائه می‌دهد.

روایت چندلایه، تغییر زاویه دید و استفاده از برگشت‌های داستانی از ویژگی‌های این اثر است؛ رمانی که پایان‌بندی تأثیرگذارش از نقاط برجسته آن به شمار می‌رود.

کتاب صوتی «لم یزرع» با صدای مهیار ستاری منتشر است. این اثر علاوه بر درگاه نیستان، از طریق دیگر سکو‌های معتبر عرضه کتاب صوتی در دسترس است.