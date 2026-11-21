





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی با اشاره به اهمیت تامین آب سالم و بهداشتی اظهار داشت: به‌روزرسانی تجهیزات کلرزنی از اقدامات ضروری در راستای بهبود فرآیند گندزدایی، افزایش دقت عملکرد سیستم‌ها و ارتقای سطح کنترل و نظارت بر کیفیت آب محسوب می شود که عملیات اجرایی آن آغاز شده و باید با برنامه‌ریزی منسجم و سرعت بیشتری به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در این برنامه، نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های کلرزنی آنلاین و توسعه سامانه‌های پایش لحظه‌ای کیفیت آب در دستور کار قرار دارد تا امکان نظارت مستمر بر فرآیند گندزدایی، کنترل میزان کلر باقی‌مانده و شناسایی به‌موقع هرگونه نوسان احتمالی در کیفیت آب فراهم شود.

عبیداوی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح تصریح کرد: واحدهای فنی و اجرایی باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، مراحل نصب و راه‌اندازی تجهیزات جدید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت الزامات فنی و استانداردهای بهداشتی به سرانجام برسانند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز همچنین پایش مستمر کیفیت آب در مراحل مختلف تصفیه و شبکه توزیع را از الزامات اصلی خدمات‌رسانی دانست و تصریح کرد: کنترل شاخص‌های کیفی، انجام نمونه‌برداری‌های دوره‌ای و نظارت بر عملکرد تجهیزات گندزدایی، نقش مهمی در اطمینان از انطباق کیفیت آب شرب با استانداردهای بهداشتی دارد.

وی می گوید: کیفیت آب و سلامت شهروندان خط قرمز شرکت آب و فاضلاب اهواز است و در این مسیر، نوسازی تجهیزات، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت زیرساخت‌های پایش و کنترل کیفیت با جدیت دنبال می‌شود.

یکی از وظایف مهم شرکت آب و فاضلاب، آبرسانی به شهرها و روستاهای بوده که در طول سال اقدامات بسیاری در این راستا انجام می شود.