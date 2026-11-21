بسیج، تجلی حضور مردمی

هم‌زمانی حماسه حضور مردم با هفته بسیج بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم و این شجره طیبه انقلاب اسلامی را به تصویر کشیده, ذنهادی که هویت و پشتوانه اصلی آن از متن مردم شکل گرفته و در بزنگاه‌های مختلف تاریخ حضوری اثرگذار داشته است.