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همزمانی حماسه حضور مردم با هفته بسیج بار دیگر جلوهای از پیوند عمیق مردم و این شجره طیبه انقلاب اسلامی را به تصویر کشیده, ذنهادی که هویت و پشتوانه اصلی آن از متن مردم شکل گرفته و در بزنگاههای مختلف تاریخ حضوری اثرگذار داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حماسه حضور مردم اینبار با هفته بسیج گره خورده است.
تقارنی معنادار که بار دیگر پیوند ناگسستنی بسیج با مردم را یادآوری میکند.
بسیج، نهادی برخاسته از متن جامعه است حضوری بیادعا که از میدان دفاع و امنیت تا عرصه خدمترسانی همواره در کنار مردم بوده است.
حالابسیج، فقط یک نام و یک نهاد نیست تجلی اراده مردمی است که در بزنگاههای تاریخ پای ایران ایستادهاند و همچنان امیدبخش جبهه مقاومت و مستضعفان جهاناند.