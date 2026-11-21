به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، صبح امروز با همراهی هوشنگ بازوند، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور و عوامل اجرایی پروژه، از بخش‌های مختلف عملیات احداث تونل البرز، پل‌های مسیر و احداث مجتمع خدمات رفاهی جدید واقع در منطقه دو آزادراه تهران–شمال بازدید کرد وآخرین وضعیت عملیات حفاری، سازه‌ای، تکمیل تونل غربی البرز و پل‌های ارتباطی این محدوده مورد بررسی قرار گرفت.

بازوند با اشاره به مجموعه تونل‌های البرز اظهار کرد: این مجموعه از سه تونل شرقی، غربی و سرویس تشکیل شده است که تونل شرقی در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسیده است و تونل غربی به طول ۶ هزار و ۴۰۰ متر، که بلندترین تونل شبکه راه‌های کشور به شمار می‌رود در دست اجرا قرار دارد. تونل سرویس نیز با استفاده از دستگاه حفار مکانیزه (TBM) احداث شده است. این مجموعه تونلی در ارتفاع حدود ۲ هزار و ۴۵۰ متر از سطح دریا قرار دارد.

وی افزود: ارتباط بین تونل‌های شرقی و غربی از طریق ۳۱ رشته تونل ارتباطی نفررو، به طول مجموع یک هزار و ۴۰۰ متر، برقرار شده است. همچنین سیستم تهویه تونل با اجرای سقف دوم، نصب دمپر‌های سقفی و بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل هوشمند و تجهیزات بومی‌سازی‌شده، طراحی و اجرا شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح آخرین وضعیت اجرایی تونل غربی البرز گفت: در بخش حفاری، ۶۵۰ متر از طول تونل باقی مانده و در حفاری منچ نیز ۱۷۵۰ متر عملیات پیش رو داریم. همچنین در اجرای لاینینگ طاق تونل، ۲ هزار و ۱۶۳ متر، در اجرای استپ تهویه ۳ هزار و ۶۱۹ متر و در لاینینگ طاق تونل سرویس نیز یک هزار و ۷۰۰ متر از عملیات باقی مانده است.

بازوند ادامه داد: بر اساس برنامه زمان‌بندی، عملیات عمرانی تونل غربی البرز تا شهریور ۱۴۰۶ به پایان می‌رسد و اجرای تأسیسات تونل نیز از فروردین ۱۴۰۶ آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا آذر همان سال تکمیل شود.

وی در بخش دیگری از این بازدید، با اشاره به روند ساخت پل‌های شاریو شرقی و غربی در انتهای تونل‌های البرز، اظهار کرد: این پل‌ها وظیفه اتصال مسیر خروجی تونل‌های البرز به منطقه سه آزادراه را بر عهده دارند، اما پل شاریو غربی علاوه بر این نقش، امکان اتصال جاده چالوس به تونل غربی البرز را نیز فراهم می‌کند و از این منظر، یکی از اجزای مهم تکمیل دسترسی این محدوده به شمار می‌رود.

بازوند درباره مشخصات فنی پل شاریو غربی گفت: این پل به طول ۲۹۱ متر، دارای دو پایه و سه دهانه است که دهانه میانی آن ۱۳۶ متر و دو دهانه کناری هر یک ۷۷.۵ متر طول دارند. در حال حاضر، اجرای سگمنت هفتم در پایه P ۱ و سگمنت صفر در پایه P ۲ در دستور کار عملیات اجرایی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود پل شاریو غربی تا شهریور ۱۴۰۶ آماده بهره‌برداری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسیر دسترسی جاده چالوس به تونل غربی البرز خاطرنشان کرد: این اتصال با احداث سه پل به مجموع طول عرشه ۹۰۰ متر و اجرای ۲ هزار و ۲۵۰ متر مسیر دسترسی تکمیل می‌شود و بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، مجموعه این مسیر در آذرماه ۱۴۰۶ و همزمان با بهره‌برداری از تونل غربی البرز آماده استفاده خواهد شد.