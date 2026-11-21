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مزار طلبه شهید مدافع امنیت حجت الاسلام محمد مویدی در دومین روز از هفته بسیج در شهرستان بیضا غبارروبی و عطرافشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته بسیج، در مراسمی قبر طلبه شهید مدافع امنیت و جهادگر بسیجی حجت الاسلام محمد مویدی با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان غبارروبی شد.
سرگرد پاسدار کوهکن افزود: شهید حجت الاسلام محمد مویدی در آبان ۱۴۰۱ در سن ۳۷ سالگی در خیابان معالی آباد شیراز به دست اغتشاشگران به شهادت رسید.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.