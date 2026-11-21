به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته بسیج، در مراسمی قبر طلبه شهید مدافع امنیت و جهادگر بسیجی حجت الاسلام محمد مویدی با حضور قشر‌های مختلف مردم و مسئولان غبارروبی شد.

سرگرد پاسدار کوهکن افزود: شهید حجت الاسلام محمد مویدی در آبان ۱۴۰۱ در سن ۳۷ سالگی در خیابان معالی آباد شیراز به دست اغتشاشگران به شهادت رسید.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.