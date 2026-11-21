فاطمه مهرابی نویسنده کتاب «نام تو پیراهنم» گفت: این کتاب، روایتی است از خواهر شهیدِ والامقام روح‌الله عجمیان، درباره زندگی‌نامه و نحوۀ شهادتِ این بسیجی که در جریانِ اغتشاشاتِ آبانِ ۱۴۰۱ به دست اغتشاشگران و آشوبگران در اتوبانِ کرج، مظلومانه به شهادت رسید.

فاطمه مهرابی نویسنده کتاب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: کتاب نام ت و پیراهنم درباره سیده زهرا عجمیان، خواهر شهید مدافع امنیت روح الله عجمیان است است. این کتاب درباره یک پرسش اجتماعی است که چه بلایی سر یک هموطن آمده که با کسی که هم‌زبان و همشهری ماست چنین رفتار می‌شود.

وی افزود: فکر کردم اگر فقط به نوع شهادت بسیار تلخ و خشونت‌بار عجمیان بپردازم در حق او و این زیست ظلم کرده‌ام بنابراین دنبال این رفتم که نشان دهم چطور در این خانواده غیرت شکل گرفت؛ خانواده‌ای که رنج‌دیده و به غایت ساده‌زیست است و شاید جزو دردمندترین قشر باشد که می‌ایستد در مقابل کسانی که شعار اعتراض به شرایط اقتصادی سر می‌دهند. فاطمه مهرابی گفت: روایت زندگی زهرا عجمیان به این رسیدم که جریانی که از زن، زندگی و آزادی حرف می‌زد بلایی سر زن، زندگی و آزادی آورد که خارج از تصور است.

این نویسنده گفت: دنبال زاویه نگاه زنانه میگشتم و با خواهران برادران و مادر شهید حرف زدم. گفتم همانطور که خداوند برای روایت ماجرای شهادت امام‌حسین (ع) یک زن را انتخاب کرد فکر کردم زهرا عجمیان بخاطر جسارت در بیان واقعیت، صراحت در کلام و ارتباط نزدیک با برادرش فردی است که از زاویه نگاه او می‌توان روح‌الله را روایت کرد. مهرابی افزود:پیکر شهید روح‌الله عجمیان را دیدم و معتقد بودم باید به واقعیت‌ها اشاره کرد حتی اگر برخی جنبه‌های این شخصیت خاکستری باشد ولی انتخاب او این فرد را در لحظه حساس زندگی‌اش از دیگران متمایز می‌کند.

نویسنده کتاب گفت: خاطره‌نگاری را از قاسمی‌پور آموختم که می‌گفت باید بویژه در آثار شهدا به واقعیت وفادار باشم. سعی کردم صرفا لحن را آنطور که شایسته است تنظیم کنم. وی افزود:فکر می‌کنم روایت بلایی که در برهه‌ای از تاریخ بر سر مردم آمد را اگر سال‌ها و قرن‌ها بعد برای فرزندانمان بگوییم باور نکنند که برخی با همشهری و هموطن‌شان چنین کرده باشند. فاطمه مهرابی گفت: کتاب نام تو پیراهنم را از زندگی و شیطنت زهرا عجمیان و روحیه جسور او شروع کردم که زیست پرجنب و جوش و جذابی دارد و در نهایت به تربیت و رفاقت با روح‌الله انجامید. کتاب نام تو پیراهنم به چاپ دوم رسیده است.