فاطمه مهرابی نویسنده کتاب «نام تو پیراهنم» گفت: این کتاب، روایتی است از خواهر شهیدِ والامقام روح‌الله عجمیان، درباره زندگی‌نامه و نحوۀ شهادتِ این بسیجی که در جریانِ اغتشاشاتِ آبانِ سال ۱۴۰۱ به دست اغتشاشگران و آشوبگران در اتوبانِ کرج، مظلومانه به شهادت رسید.

فاطمه مهرابی نویسنده کتاب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: کتاب « نام تو پیراهنم » درباره سیده زهرا عجمیان، خواهر شهید مدافع امنیت روح الله عجمیان است.

این کتاب درباره یک پرسش اجتماعی است که چه بلایی سر یک هموطن آمده که با همزبان و هم شهری خود چنین رفتار می کند ؟

وی افزود: فکر کردم اگر فقط به نوع شهادت بسیار تلخ و خشونت‌بار عجمیان بپردازم در حق او ظلم کرده‌ام بنابراین دنبال این رفتم که نشان دهم چطور در این خانواده غیرت شکل گرفت؛ خانواده‌ای که رنج‌دیده و ساده‌زیست است.

فاطمه مهرابی گفت:من در روایت زندگی زهرا عجمیان به این نکته رسیدم که جریانی که از زن، زندگی و آزادی حرف می‌زد بلایی سر زن، زندگی و آزادی آورد که خارج از تصور است.

این نویسنده گفت: دنبال زاویه نگاه زنانه می گشتم و با خواهران ، برادران و مادر شهید حرف زدم. گفتم همان طور که خداوند برای روایت ماجرای شهادت امام‌حسین (ع) یک زن را انتخاب کرد اینجا هم می توان از یک قهرمان زن استفاده کرد. مهرابی افزود:پیکر شهید روح‌الله عجمیان را دیدم و معتقد بودم باید به واقعیت‌ها اشاره کرد حتی اگر برخی جنبه‌های این شخصیت خاکستری باشد ولی انتخاب او ، این فرد را در لحظه حساس زندگی‌اش از دیگران متمایز می‌کند.

نویسنده کتاب گفت: من خاطره‌نگاری را از قاسمی‌پور آموختم که می‌گفت باید به ویژه در آثار شهدا به واقعیت وفادار باشم. سعی کردم صرفا لحن را آن طور که شایسته است تنظیم کنم.

فاطمه مهرابی گفت: کتاب «نام تو پیراهنم» را از زندگی و شیطنت زهرا عجمیان و روحیه جسور او شروع کردم که زیست پرجنب و جوش و جذابی دارد .

کتاب« نام تو پیراهنم »که در انتشارات سوره مهر منتشر شده است ، یکی از آثاری بود که در برنامه «تا کتاب» حوزه هنری ، نقد و بررسی شد.