سومین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالن اجتماعات گلستان شهدای اصفهان به مناسبت هفته بسیج، به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نمایشگاه، دستاورد‌های عرصه موشکی، پهبادی و پدافندی نیروی هوافضای سپاه پاسداران مستقر در استان اصفهان همچنین قطعاتی از پرنده‌های شکارشده از دشمن متجاوز صهیونی - آمریکایی در جنگ تحمیلی سوم در اصفهان در مکانی به وسعت یه هزار مترمربع در دید عموم قرار گرفته است.

نمایش تمثال شهدای نیروی هوافضای اصفهان و روایت گری رزمندگان از شکست مفتضحانه دشمن در جنگ تحمیلی سوم از دیگر برنامه‌های در حال اجرا در حاشیه برگزاری این نمایشگاه است.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان

سومین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا چهارم آذر، صبح‌ها ویژه مدارس و از ساعت ۱۶ تا ۲۱ ویژه عموم مردم در سالن اجتماعات گلستان شهدای اصفهان دائر است.