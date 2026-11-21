استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف قرارداد فروش پسماند‌های انباشته‌شده شهرک تخصصی روی، گفت: مدیریت این پسماند‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی استان است و باید با بررسی دقیق ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی، راهکاری عملیاتی برای انتقال و مدیریت اصولی آنها اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سیدمحسن صادقی در جلسه شورای معادن استان با دستور کار بررسی قرارداد دپوی پسماند شهرک تخصصی روی زنجان، با اشاره به حجم قابل توجه پسماند‌های انباشته‌شده در شهرک روی، گفت: این موضوع به یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت و افکار عمومی در استان تبدیل شده و نباید در مدیریت آن تأخیر شود.

وی با اشاره به ضرورت بررسی توان اجرایی شرکت طرف قرارداد، افزود: با توجه به اینکه شواهد موجود نشان می‌دهد این شرکت توانایی و امکان انجام تعهدات قراردادی را ندارد، باید در یک بازه زمانی مشخص، وضعیت اجرای قرارداد و امکان ادامه آن بررسی و تعیین تکلیف شود.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه مسئله پسماند شهرک تخصصی روی صرفاً یک موضوع قراردادی نیست، گفت: این مسئله ابعاد متعدد فنی، حقوقی، اقتصادی و زیست‌محیطی دارد و لازم است مطالعات انجام‌شده از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا راهکار انتخابی مبتنی بر اصول علمی و ملاحظات کارشناسی باشد.

صادقی انتقال پسماند‌های موجود به محل جدید، فراهم سازی زمینه انتقال شهرک تخصصی جدید و بررسی الزامات زیست‌محیطی فرآیند انتقال را از محور‌های اصلی تصمیم‌گیری برشمرد و گفت: اولویت قطعی در این فرآیند، رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از هرگونه آلودگی و آسیب به منابع طبیعی و آب‌های زیرزمینی است.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی صنعت روی در استان افزود: صنعت روی از ظرفیت‌های بومی و ارزش‌آفرین زنجان است و نباید به دلیل مشکلات موجود، زمینه تضعیف یا از دست رفتن این ظرفیت اقتصادی فراهم شود؛ بلکه باید ضمن حمایت از فعالیت‌های این بخش، الزامات زیست‌محیطی به‌صورت جدی رعایت شود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی ملی و بین‌المللی برای حل مسئله پسماند گفت: هرگونه تصمیم درباره نحوه انتقال، مدیریت و بهره‌برداری از این پسماند‌ها باید با بررسی دقیق آثار زیست‌محیطی و تضمین سلامت نسل‌های آینده اتخاذ شود.

وی در پایان خواستار تسریع در انجام بررسی‌های کارشناسی و ارائه نتایج در جلسه آتی شورای معادن شد و گفت: باید ضمن تعیین تکلیف قرارداد موجود و مشخص شدن سازوکار انتقال پسماند‌ها به محل جدید، از ظرفیت اقتصادی این مواد نیز با رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی صیانت شود. همچنین لازم است درباره ارزش اقتصادی پسماند‌های موجود که برآورد‌های متفاوتی برای آن مطرح شده است، بررسی کارشناسی دقیق صورت گیرد.