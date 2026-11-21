به گزارش خبرگزاری صداوسیما جمعیت هلال احمر از ارائه بیش از ۴ هزار خدمت بهداشتی و درمانی در هفته گذشته خبر داد.

بر اساس این گزارش: مراکز درمانی جمعیت هلال احمر در هفته ای که گذشت به ۴۰۳۸ نفر در داخل کشور خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دادند.

همچنین در هفته گذشته، ناوگان هوایی هلال احمر ۳۲ سورتی پرواز برای کمک به شهروندان انجام دادند.

بر اساس گزارش جمعیت هلال احمر: در هفته چهارم آبان (۲۳ لغایت ۳۰ آبان)، تیم‌های درمانی داوطلب هلال‌احمر در قالب ۴۹ کاروان سلامت، با حضور در ناطق محروم کشور، خدمات متنوع رایگان بهداشتی درمانی دارویی ارائه کردند.

همچنین با مشارکت مربیان و اعضای داوطلب هلال‌احمر، ۴۶۷ ایستگاه سلامت به ارائه خدمات پایه و غربالگری سلامت پرداختند.

طبق اعلام هلال احمر: در بازه زمانی ۲۴ لغایت ۳۰ آبان ماه، ۱۹ هزار و ۳۹ نفر در میادین شبانه، مساجد، محلات، مدارس و خانه‌های هلال، کمک‌های اولیه را فرا گرفتند.

همچنین تعداد ۱۹ هزار ۶۳۳ نفر از طریق محتواهای آموزشی متنوع در فضای مجازی، آموزش دیدند.