مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از اجرای طرح مدیریت رواناب در منطقه جفیر شهرستان هویزه در راستای حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای بهره‌وری منابع آب در استان خبر داد.







فتح الله ابوعلی با تاکید بر اهمیت تثبیت خاک و اقدامات لازم برای جلوگیری از فرسایش آن بیان داشت: هدف از اجرای طرح مدیریت رواناب در منطقه جفیر شهرستان هویزه مهار فرسایش خاک و تغذیه سفره‌های زیرزمینی در این منطقه است.

وی افزود: این طرح تخصصی در ۱۵۰ هکتار از اراضی این منطقه در حال اجراست که شامل ترکیبی از اقدامات مهندسی و زیستی برای کنترل جریان آب و تثبیت خاک است.

ابوعلی عنوان کرد: عملیات ایجاد «هلالی‌های آبگیر» و «فارو» (تجهیزات کنترل سرعت جریان آب) برای مدیریت صحیح رواناب‌ها به دقت در این منطقه انجام شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اظهار کرد: در کنار این اقدامات ساختاری، عملیات بذرپاشی نیز برای ایجاد و تقویت پوشش گیاهی منطقه در دستور کار قرار گرفته است تا علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک، پایداری اکوسیستم منطقه تضمین شود.

وی هدف نهایی این طرح‌های آبخیزداری را مدیریت هوشمندانه جریان‌های سطحی، کاهش نرخ فرسایش خاک و در نهایت کمک به تقویت ذخایر آب‌های زیرزمینی در منطقه جفیر اعلام کرد که می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت محیط‌زیست و کشاورزی منطقه ایفا کند.

طبق نتایج پایش‌های میدانی نشان می‌دهد که از میان روش‌های مختلف استحصال آب باران، سامانه «هلالی آبگیر» بیشترین کارایی اکولوژیکی و تاب‌آوری را در احیای پوشش گیاهی، مهار فرسایش و مقابله با پدیده خشکسالی دارد.