دو کتاب منتشرشده در انتشارات به‌نشر، در بخش کتاب ششمین جشنواره ملی شعر کودک، رتبه‌های اول و سوم را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛کتاب‌های «دید یا ندید؟» سروده سید حبیب نظاری و «شهدم عسل شد» سروده زهرا عراقی، دو اثر انتشارات به‌نشر هستند که در ششمین جشنواره ملی شعر کودک مورد تقدیر قرار گرفتند. کتاب «دید یا ندید؟» رتبه اول و کتاب «شهدم عسل شد» رتبه سوم این جشنواره را کسب کردند.

کتاب «دید یا ندید؟» در قالب مجموعه اشعار مذهبی نوجوان منتشر شده و با بهره‌گیری از قالب شعری بلند، به موضوع خداشناسی و توجه به نشانه‌های آفرینش می‌پردازد. سید حبیب نظاری در این اثر، از پدیده‌ها و اتفاق‌های ساده زندگی آغاز می‌کند و با نگاهی شاعرانه، نوجوانان را به کشف مفاهیمی، چون امید، طبیعت، رنج و حضور خداوند در جهان پیرامون دعوت می‌کند.

این کتاب با تصویرگری سمیه رحمتی‌خواه و گرافیک و صفحه‌آرایی سعید سلیمی، در ۳۲ صفحه مصور و قطع وزیری منتشر شده است.

همچنین کتاب «شهدم عسل شد» با کسب رتبه سوم جشنواره، عنوان دیگر اثر برگزیده به‌نشر را به خود اختصاص داد. این مجموعه شامل ۱۰ شعر کودکانه سروده زهرا عراقی است که موضوعاتی مانند مهربانی، طبیعت و نعمت‌های الهی را با زبانی ساده و آهنگین روایت می‌کند.

«دکتر گیاهی»، «معجزه»، «نوش جان»، «شعبده‌باز»، «سفر»، «حس عجیب» و «همکلاسی» از جمله شعر‌های این مجموعه هستند. تصویرگری این کتاب را مه‌تا اسفندیاری و گرافیک و صفحه‌آرایی آن را ناصر حسنی بر عهده داشته‌اند. «شهدم عسل شد» در قطع خشتی منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این دو کتاب می‌توانند به فروشگاه‌های انتشارات به‌نشر در مشهد و دیگر شهر‌های کشور مراجعه کنند یا از طریق پایگاه اینترنتی این انتشارات به نشانی www.behnashr.ir سفارش خود را ثبت کنند.