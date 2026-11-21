به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید تاجیک گفت: در راستای اجرای طرح نظارتی روغن موتور و لاستیک و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل بازار و مقابله با تخلفات صنفی، بازرسان این اداره با همکاری اتاق اصناف طی یک ماه گذشته از ۱۷۱ واحد صنفی تعویض روغنی و لاستیک‌فروشی در سطح شهرستان بازرسی کردند.

وی افزود: در این بازرسی‌ها، ۲۹ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، گران‌فروشی و تقلب شناسایی شدند.

تاجیک بیان کرد: برای واحد‌های متخلف، پرونده‌هایی به ارزش مجموع ۲۳ میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال تشکیل و به منظور طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده است.

رئیس اداره صمت شهرستان ورامین در پایان با تأکید بر تداوم نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات صنفی و نظارت بر نحوه عرضه کالا‌های مشمول طرح، با جدیت ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع نظارتی گزارش کنند.