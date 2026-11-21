شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۵۴ درصدی و افت ۱۲۹ هزار و ۳۱۲ واحدی به ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۰.۴۲ درصدی و افزایش ۱۰ هزارو ۲۶۰ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۴۴۵ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۵ هزارو ۱۵۷ میلیارد تومان پول ازسهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه انبوه سازی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۲ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۶۱ درصد بازار معادل حدود ۵۷۴ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.