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شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۵۴ درصدی و افت ۱۲۹ هزار و ۳۱۲ واحدی به ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن با افزایش ۰.۴۲ درصدی و افزایش ۱۰ هزارو ۲۶۰ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۴۴۵ هزار واحد ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز ۵ هزارو ۱۵۷ میلیارد تومان پول ازسهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه انبوه سازی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۳۲ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۶۱ درصد بازار معادل حدود ۵۷۴ نماد در محدودهی مثبت قرار گرفتند.