نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ظرفیت شرکت‌های کارور در مدیریت مصرف گاز گفت: استفاده از توان بخش خصوصی و بهره‌گیری از مدل‌های اقتصادی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی می‌تواند به کاهش مصرف و مدیریت بهتر ناترازی انرژی در کشور کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرهاد شهرکی، با بیان اینکه مدیریت مصرف یکی از راهکار‌های مهم عبور از ناترازی انرژی است، بیان کرد: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از برنامه‌ها بر افزایش تولید و توسعه زیرساخت‌ها متمرکز بوده است، درحالی‌که مدیریت تقاضا و جلوگیری از هدررفت نیز باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش کارور‌های گاز افزود: این شرکت‌ها می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف، اجرای طرح‌های اصلاح مصرف و به‌کارگیری فناوری‌های جدید، زمینه کاهش مصرف گاز را فراهم کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: یکی از مزیت‌های این الگو آن است که بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی، از محل میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده منتفع شود، بنابراین صرفه‌جویی از یک توصیه عمومی به یک فعالیت اقتصادی بدل خواهد شد.

شهرکی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های حمایتی برای فعالیت کارور‌ها بیان کرد: دولت باید زمینه فعالیت این شرکت‌ها را تسهیل و نظام ارزیابی و اندازه‌گیری میزان صرفه‌جویی را به‌صورت شفاف اجرا کند تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند.