معاونت صدا در روز قهرمان ملی ، برنامه‌هایی ویژه طراحی کرده تا داستان‌های حماسی و زندگی پرفراز و نشیب این اسطوره‌ها را برای مخاطبان روایت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امواج رادیویی امروز ۳۰ آبان ، با روایت داستان‌های ایستادگی، به تکریم قهرمانان ملی می‌پردازند.

تمامی شبکه‌ها در این روز به یک هدف واحد وفادارند: تجلیل از کسانی که برای سربلندی میهن ایستادگی کردند.

رادیو فرهنگ؛ بازخوانی ابعاد شخصیتی و تاریخی قهرمانان ملی

این شبکه رادیویی در برنامه‌های ویژه روز قهرمان ملی، بر معرفی الگو‌های ماندگار و تبیین مفاهیم فکری قهرمانان در تاریخ ایران تمرکز می‌کند.

طیبه براتی، مدیر گروه تاریخ و اندیشه، اعلام کرد که برنامه‌های این شبکه شامل بررسی ابعاد شخصیتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی در برنامه «خط اول»، واکاوی تاریخی در برنامه «سایه‌روشن تاریخ» و تحلیل صفات قرآنی در برنامه «گلبانگ سربلندی» خواهد بود.

وی همچنین گفت: برنامه «باغ دانایی» با هدف آشنایی نسل نوجوان با مفهوم قهرمانی، به‌صورت زنده از باغ کتاب پخش خواهد شد.

رادیو جوان؛ «از چیزی نمی‌ترسم»؛ روایتی از ابعاد شخصیتی سردار شهید قاسم سلیمانی

این شبکه رادیویی، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «از چیزی نمی‌ترسم» را با محور بررسی ابعاد شخصیتی و ویژگی‌های فردی سپهبد شهید قاسم سلیمانی تولید و پخش می‌کند.

علیرضا مبینی، مدیر گروه جوان، جامعه و سلامت، در این باره گفت: این برنامه با هدف واکاوی زوایای مختلف شخصیت و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد سردار شهید قاسم سلیمانی طراحی شده است تا مخاطبان با ابعاد انسانی و اخلاقی این قهرمان ملی بیشتر آشنا شوند.

وی افزود: این ویژه‌برنامه طی سه روز ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آبان‌ماه از شبکه جوان پخش خواهد شد.

این اثر با تهیه‌کنندگی مجتبی حسنی و گویندگی حمید محمدی و مجید عسگری، به روایت سیر اخلاقی و شخصیتی این فرمانده بزرگ می‌پردازد.

رادیو ایران؛ تأکید بر نقش اخلاق در قهرمانی

محمدحسین معتمدهاشمی، گوینده برنامه «روی خط ورزش» در رادیو ایران، ضمن تأکید بر پیوند ناگسستنی قهرمانی با اخلاق و پهلوانی، بر ضرورت بازشناسی الگو‌های اخلاقی برای نسل جوان تأکید کرد.

وی در سخنان خود به مناسبت «روز قهرمان ملی»، ورزش را پدیده‌ای فراتر از رقابت و یک جریان فرهنگی دانست.

معتمدهاشمی با اشاره به نقش محوری رسانه، به‌ویژه رادیو، در ایجاد پیوند میان نسل‌ها و بازخوانی مسیر افتخارآفرینی پیشکسوتان، خواستار توجه بیشتر به میراث قهرمانان درگذشته و تجلیل از پیشکسوتان ورزشی شد.

وی همچنین با نگاهی ویژه به قهرمانان بی‌بدیل، جانبازان و ورزشکاران توان‌یاب را قهرمانانی دانست که در دو جبهه دفاع از میهن و میدان‌های ورزشی، افتخارات ماندگاری را برای کشور رقم زده‌اند.

رادیو تهران؛ بررسی ابعاد دشمن‌شناسی و میراث مقاومت در برنامه «دور یک میز»

هم‌زمان با روز قهرمان ملی و سالروز پایان سیطره داعش، برنامه «دور یک میز»، با نگاهی به میراث راهبردی شهید حاج قاسم سلیمانی، موضوع دشمن‌شناسی و الزامات تداوم مقاومت در برابر تهدید‌های امروز را بررسی می‌کند.

فتح‌الله پرتو، پژوهشگر و نویسنده برنامه «دور یک میز»، در این گفت‌و‌گو با اشاره به اهمیت ۳۰ آبان ۱۳۹۶ و نقش شهید سلیمانی در شکست داعش گفت: پایان سیطره داعش تنها یک پیروزی نظامی نبود، بلکه حاصل بصیرت، شناخت میدان، وحدت و پایداری جبهه مقاومت بود.

وی افزود: دشمن‌شناسی صرفاً شناخت چهره و ابزار دشمن نیست، بلکه فهم اهداف، روش‌ها و راهبرد‌های او در عرصه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای است.

بر همین اساس، مقاومت نیز تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود و به آگاهی، انسجام و ایستادگی در برابر جنگ ترکیبی نیاز دارد.

پرتو افزود: پاسداشت این روز باید به بازخوانی تجربه‌های مقاومت و تبدیل آن به سرمایه‌ای برای مواجهه هوشمندانه با تهدید‌های امروز منجر شود.

رادیو نمایش؛ پخش نمایش ۱۰ قسمتی «خون باغشاه» با محوریت دوران مشروطه

امین رهبر، مدیر متون و ادبیات نمایشی رادیو و رادیو نمایش، در این باره گفت: این اثر نمایشی در ۱۰ قسمت، روایتگر ایستادگی ستارخان و باقرخان در برابر نیرو‌های دولتی و پایداری مردم تبریز در شرایط دشوار محاصره و قحطی است.

وی افزود: این نمایش، داستان فداکاری مردمی را بازگو می‌کند که علیرغم سختی‌ها و گرسنگی، تسلیم نشدند و ستارخان را به نماد مقاومت و قهرمان ملی ایران بدل کردند.نمایش رادیویی «خون باغشاه» به نویسندگی علی عراقچی، سردبیری حسین تفنگدار، کارگردانی مجید حمزه و تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا از ۲۳ آبان ماه، ساعت ۰۲:۰۰ بامداد پخش شده و در ساعت‌های ۰۹:۳۰ و ۲۰:۰۰ نیز تکرار می‌شود.

رادیو سلامت؛ روایت زندگی سردار سلیمانی در پادکست ویژه «یاقوت»

این شبکه رادیویی، پادکست ویژه «یاقوت» را با محوریت زندگی و نقش وحدت‌آفرین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر می‌کند.

محمد یوسفی، مدیر گروه برنامه، اعلام کرد که این پادکست با هدف تجلیل از قهرمانان ملی، به بازخوانی رشادت‌ها و ابعاد شخصیتی سردار شهید سلیمانی در صیانت از ارزش‌ها می‌پردازد. وی همچنین تأکید کرد که این برنامه با ادای احترام به شهدای کادر درمان، پیوند میان قهرمانان ملی و ایثارگران سلامت را گرامی می‌دارد.

رادیو ورزش؛ رسالت ورزشکاران در عرصه‌های بین‌المللی؛ مخابره پیام مبارزه با استکبار

مریم رستمی، مدیر رادیو ورزش بانوان، ورزشکاران را به ایفای نقش در رسالت اجتماعی خود فراخواند. وی با استناد به الگوی ماندگار شهید سپهبد قاسم سلیمانی، تأکید کرد که میادین ورزشی بین‌المللی، بستر اصلی برای مخابره پیام مبارزه با استکبار به جهانیان است.

رستمی افزود: مدال‌آوری و استفاده از نام شهدای وطن در عرصه‌های ورزشی، گامی در جهت تجلیل از ارزش‌ها و ارتقای اقتدار ایران در سطح جهان است. رادیو ورزش همچنین در برنامه ویژه «ایران قهرمان»، به بررسی تخصصی این موضوع خواهد پرداخت.

رادیو اقتصاد؛ تمرکز برنامه «سکه صبح» بر نقش بین‌المللی شهید سلیمانی

فرزانه صادقیان، تهیه‌کننده برنامه «سکه صبح»، اعلام کرد که این برنامه، به مرور ابعاد جهانی مجاهدت‌های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اختصاص خواهد داشت.

صادقیان افزود: علاوه بر مرور نقش استراتژیک این فرمانده در تحولات منطقه، رشادت‌های ایشان در عرصه‌های دفاع از امنیت و مبارزه با تروریسم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. این بخش با هدف تکریم یاد این قهرمان ملی و بازخوانی اثرگذاری ایشان در سطح بین‌المللی تدوین شده است.

رادیو پیام؛ روایت مسیر مبارزه شهید سلیمانی از دفاع مقدس تا مقابله با تروریسم

این شبکه رادیویی، ویژه‌برنامه «پیام روز» را با محوریت بازخوانی زندگی، خدمات و نقش استراتژیک سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به مخاطبان اختصاص داده است.

آرمان ستوده، مدیر پخش و نظارت، در این باره گفت: این برنامه با هدف معرفی شخصیت‌های برجسته و قهرمانانی که با ایثار و خدمت خود مسیر تاریخ را تغییر داده‌اند، تدوین شده است.

وی تأکید کرد که تمرکز ویژه این ویژه‌برنامه، بر زندگی و خدمات مخلصانه شهید سپهبد قاسم سلیمانی به عنوان نماد و الگوی قهرمان ملی است.

ستوده در ادامه با تبیین محتوای برنامه افزود: در این ویژه‌برنامه، ویژگی‌های اخلاقی و نقش کلیدی ایشان در حفظ امنیت و اقتدار کشور، از دوران دفاع مقدس تا ایستادگی در برابر تروریسم و داعش، مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف ما از این روایت، تبیین مفهوم واقعی قهرمانی و خدمت به میهن از طریق زندگی این فرمانده بزرگ است.