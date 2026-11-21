به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به ۷ دستگاه اتوبوس و یک دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شده که برای بررسی بیشتر خودرو‌ها را متوقف کردند.

سرهنگ دهقان افزود: مأموران در بازرسی از خودروها، مقدار ۲۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند که در این رابطه ۸ دستگاه اتوبوس و تریلی توقیف و ۸ نفر متهم نیز دستگیر شدند که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.