۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسانجنوبی از کشف ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در طرح بازرسی از خودروهای سنگین در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، ماموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به ۷ دستگاه اتوبوس و یک دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شده که برای بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.
سرهنگ دهقان افزود: مأموران در بازرسی از خودروها، مقدار ۲۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند که در این رابطه ۸ دستگاه اتوبوس و تریلی توقیف و ۸ نفر متهم نیز دستگیر شدند که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیتهای غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.