به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار کرد: طرح برخورد با استفاده کنندگان از دستگاه‌های استخراج رمز ارز غیرمجاز در استان اجرا شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان این‌که در نتیجه اجرای این طرح سه روزه تعداد ۱۹ دستگاه استخراج رمز ارز در شهرستان‌های دشتستان، کنگان و گناوه کشف شد، افزود: دراین ارتباط ۳ نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، یادآور شد: اجرای اینگونه طرح‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.