به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمد شریفی رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی گفت: سارقان امروزه با شناسایی دقیق موارد، از فرصتِ «نمایشِ بی‌رویه طلا و زیورآلات» و حتی تلفن همراه در اماکن عمومی استفاده می‌کنند.

وی افزود: سارقان با استفاده از عناوین مسافربر، افراد (به‌ویژه خانم‌ها) را سوار کرده و با تهدید به چاقو یا اعمال خشونت‌آمیز، آنها را به نقاط دورافتاده می‌برند تا از آنها سرقت کنند.

سرهنگ شریفی با اشاره به افزایش سرقت از خانم‌ها، افراد کهنسال وکودکان در مکان‌هایی نظیر پارک‌ها، بازارها، مراسمات و تجمعات عمومی، هشدار داد: استفاده از زیورآلاتِ بسیار تابلو و گران‌قیمت در محیط‌های شلوغ، توجه مجرمین را به شدت جلب می‌کند. والدین باید به شدت مراقب کودکان خود باشند و افراد کهنسال نباید در برابر قاپ‌زن‌ها بی‌دفاع وتن‌ها رها شوند.

شریفی بااشاره اینکه هموطنان باید از سوار شدن به خودرو‌های مشکوک و بدون مشخصات رسمی، اکیداً خودداری کنند تصریح کرد: معمولا این خودرو‌ها به صورت دونفره وسه نفره اقدام می‌کنند و با پرکردن ردیف صندلی جلوی خودرو با اشیا و یا شخص، فردقربانی را به صندلی عقب هدایت میکنند که نفر سوم سارقین درآنجا قرارداشته واقدام شوم خودراعملی می‌کند.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی با اشاره به دستور مستقیم فرمانده فراجا مبنی بر برخورد قاطع با جرم سرقت های خشن زیورآلات ولوازم شخصی بانوان، ادامه داد: این هشدار‌ها بر پایه تحلیل‌های دقیق امنیتی و برای حفظ آرامش خانواده‌ها صادر شده است و ما در پلیس آگاهی تمام توان خود را برای پیشگیری از این آسیب‌ها به کار گرفته‌ایم، اما هوشیاری شهروندان، ضلع دیگرِ امنیت است.