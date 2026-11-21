به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: احداث باند دوم محور مرزن‌آباد- دزدبن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۴ درصد در دست اقدام است که ۱۲ درصد آن در دولت چهاردهم محقق شده است.

هوشنگ بازوند در بازدید وزیر راه و شهرسازی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل راهسازی غرب استان مازندران، با تشریح آخرین وضعیت اجرایی محور مرزن‌آباد–دزدبن اظهار کرد: این پروژه به طول ۱۵ کیلومتر در دست اجرا قرار دارد و در حال حاضر حدود ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که ۱۲ درصد آن در دولت چهاردهم محقق شده است.

وی تاکید کرد: این محور به دلیل نقش مهمی که در اتصال شمال و جنوب کشور و هدایت بخش قابل توجهی از ترافیک استان تهران به غرب مازندران دارد از پروژه‌های اولویت‌دار شرکت ساخت و توسعه به شمار می‌رود و تکمیل عملیات اجرایی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه این بازدید، با اشاره به عملیات تعریض پل‌های محور چالوس–رامسر، از روند تعریض پل هچیرود بازدید کرد و گفت: در این محور، تعریض سه پل هچیرود، اسپی‌رود و پسندیده‌رود در برنامه اجرایی قرار داشت که عملیات دو پل به پایان رسیده و در حال حاضر پروژه عملیات تعریض پل هچیرود در دست اقدام است.