\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u00a0\u00a0\u060c \u0634\u0647\u06cc\u062f\u00a0\u062d\u0645\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u062e\u062f\u0627\u0628\u062e\u0634\u00a0 \u062c\u0627\u0646\u0628\u0627\u0632 \u06f5\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0646\u062c \u0648 \u062a\u062d\u0645\u0644 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.\u00a0