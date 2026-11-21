رئیس مجمع هماهنگی اتاق اصناف کشاورزی چهارمحال و بختیاری از صدور نزدیک به هزار و ۹۰۰ پروانه صنفی برای ساماندهی بهره‌برداران استان خبر داد و گفت: این پروانه‌ها فقط برای احراز هویت شغلی است و بار مالیاتی جدیدی ایجاد نمی‌کند.

صدور نزدیک به ۱۹۰۰ پروانه صنفی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

صدور نزدیک به ۱۹۰۰ پروانه صنفی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری گفت: تاکنون حدود هزار و ۹۰۰ پروانه صنفی صادر شده است که شامل ۶۹۱ مورد زراعت، ۶۵۱ مورد باغبانی و ۵۷ مورد گلخانه است.

وی افزود: این پروانه‌ها براز احراز هویت شغلی و ساماندهی است و به معنای اثبات مالکیت یا ایجاد بار مالیاتی جدید برای کشاورزان نیست.