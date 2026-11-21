دبیر هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با اشاره به تحولات یک سال گذشته کشور و مقاومت مردم ایران در برابر تجاوز دشمن، گفت: جشنواره هفدهم با نگاهی ویژه به «ملت مبعوث» و با محوریت حرکت مستضعفان علیه استکبار جهانی، رویدادهای مهم و تاریخ‌ساز مقاومت ملت ایران را به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، بیژن نوباوه، در نشست خبری این جشنواره با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد فرهنگی اظهار کرد: جشنواره عمار طی ۱۶ دوره گذشته، مسیر تازه‌ای در تاریخ هنر و ادبیات و مشارکت مردمی در عرصه‌های مختلف کشور و حتی جهان گشوده و توانسته است الگویی نو از حرکت‌های مردمی ارائه دهد.

وی با بیان اینکه جشنواره امسال با تحولات مهمی همراه است، افزود: امسال شاهد تحولاتی هستیم که ریشه در ذات انقلاب اسلامی دارد و بازتاب آن در سطح جهان نیز قابل مشاهده است. این تحولات زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکت‌های مردمی تازه‌ای در نقاط مختلف دنیا شده است.

نوباوه با اشاره به رویدادهای یک سال گذشته کشور تصریح کرد: در سالی که گذشت، حوادث مهمی را تجربه کردیم که با شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و همچنین تجاوز وحشیانه دشمن به خاک کشور عزیز و اسلامی‌مان به نقطه اوج خود رسید؛ اما مهم‌تر از این حوادث، مقاومت کم‌نظیر مردم ایران بود که در تاریخ بشر نمونه‌ای برجسته به شمار می‌رود.

دبیر هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار ادامه داد: همان‌گونه که حمله صورت‌گرفته علیه کشورمان بی‌سابقه بود، مقاومت مردم نیز رویدادی تاریخی محسوب می‌شود. ما به نزدیکی قله‌های پیشرفت و اقتدار رسیده‌ایم و قطعاً با قدرت به مسیر صعود ادامه خواهیم داد.

وی با تأکید بر رویکرد ویژه جشنواره هفدهم به موضوع «ملت مبعوث» گفت: در دوره امسال، نگاه ویژه‌ای به ملت مبعوث خواهیم داشت و این رویکرد در تمامی قالب‌های جشنواره مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین جوایز ویژه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شده است تا ابعاد مختلف حضور و نقش‌آفرینی مردم به تصویر کشیده شود.

نوباوه خاطرنشان کرد: جشنواره هفدهم عمار به رویدادها و حرکت‌های مختلف مستضعفان علیه استکبار جهانی، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر جریان‌های همسو با آن‌ها، توجه ویژه‌ای خواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر مردمی بودن جشنواره عمار اظهار امیدواری کرد که این رویداد با قدرت و همراهی مردم ادامه یابد و گفت: تمام ظرفیت و قدرت جشنواره در اختیار مردم است.