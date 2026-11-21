امام جمعه تبریز با پیوستن به گام دوم پویش کتابیار و خرید کتاب از یکی از کتابفروشی‌های شهر این رویداد را از بهترین برنامه‌های حوزه کتاب و کتابخوانی تبریز دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌السلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل با حضور در یکی از کتابفروشی ها و خرید چند جلد کتاب به گام دوم پویش کتابیار تبریز پیوست.

وی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های شهرداری تبریز برای اجرای برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه، برگزاری رویداد کتابیار را اقدامی ارزشمند و اثربخش در توسعه فرهنگ مطالعه شهروندی دانست.

وی با اشاره به موفقیت دو مرحله اجرای این رویداد فرهنگی اظهار کرد: کتابیار یکی از بهترین برنامه‌ها در حوزه کتاب و کتابخوانی تبریز است که با ابتکار شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و با مشارکت کتابفروشی‌ها و تامین بخشی از هزینه خرید کتاب شهروندان اجرا شده و زمینه مناسبی برای افزایش دسترسی مردم به کتاب و تقویت فرهنگ مطالعه فراهم کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان و شهروندان به کتاب و فرهنگ مطالعه افزود:کتابخوانی از فعالیت‌های ارزشمند و مفیدی است که باید بیش از پیش در زندگی مردم جایگاه پیدا کند و همه شهروندان به این عرصه توجه داشته باشند و در چنین طرح‌هایی مشارکت کنند.

وی از اقدامات مدیریت شهری در حمایت از فرهنگ مطالعه قدردانی کرد و از تلاش‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز برای اجرای طرح کتابیار و فراهم کردن فرصت بیشتر بهره‌مندی شهروندان از کتاب تشکر کرد.

در این بازدید امام جمعه تبریز ضمن گفتگو با تعدادی از شهروندان با مدیران کتابفروشی و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز، مجری رویداد کتابیار، درباره روند اجرا و نتایج دو مرحله این رویداد نیز گفتگو کرد.

گام دوم رویداد فرهنگی کتابیار تبریز در پی استقبال شهروندان از دوره نخست و با تاکید شهردار تبریز به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۴ آبان آغاز شده و تا ۹ آذر ادامه دارد.

در دوره نخست این رویداد بیش از هفت میلیارد تومان کتاب به فروش رسید و در گام دوم نیز تداوم فروش‌های میلیاردی در روز‌های ابتدایی از ظرفیت این طرح برای توسعه خرید کتاب، حمایت از کتابفروشی‌های شهر و تسهیل دسترسی شهروندان به منابع مطالعاتی حکایت دارد.