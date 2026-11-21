

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ مجید بیرانوند،با گرامی‌داشت هفته بسیج گفت:امام شهید، خود یک بسیجی بود و هیچ‌گاه از مواضع مقتدرانه و انقلابی خود عقب‌نشینی نکرد؛ چفیه بسیجی را نیز از خود جدا نساخت. این روحیه باید برای ما الگو و سرمشق باشد.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر با تأکید بر اینکه بسیج یک دانشگاه انسان‌سازی و مکتب تربیتی است، افزود: با تکیه بر فرهنگ بسیجی، اخلاق خدمت‌رسانی و حضور در کنار مردم، می‌توان مسیر خدمت و مقاومت را ادامه داد و امیدوار بود که پیروزی جبهه ی حق و حقیقت به زودی رقم بخورد



سرهنگ بیرانوند بیان کرد:آبرسانی به بیش از ۴۸ روستا و ساخت چهار مخزن در مناطق مختلف روستایی شهرستان پلدختر با همکاری بسیج سازندگی سپاه استان و آب منطقه‌ای لرستان در یک سال گذشته انجام‌ شده است.





وی به فعالیت گروه‌های جهادی در حوزه ی مسکن محرومان شهرستان پلدختر ،اشاره کرد و افزود:در یک‌سال گذشته، کمک به تعمیر و بهسازی پنج منزل مسکونی خانواده‌های نیازمند این شهرستان،از طریق گروه‌های جهادی و تأمین مصالح ساختمانی اجرا شده است.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر گفت: همچنین در این مدت ترمیم و بهسازی برخی مساجد، اجرای عملیات ایزوگام و رنگ‌آمیزی، توزیع نوشت افزار میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار از دیگر فعالیت های بسیج برای حمایت اجتماعی و تقویت روحیه همدلی بوده است.



