مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه تامین برق در زمستان به دلیل چالش‌ها تامین سوخت، شرایط ویژه‌ای دارد گفت: به ادارات دولتی، بانک‌ها و صنوف تجاری اخطار جدی می‌دهم که با بدمصرفی آنها برخورد سخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله داد، درخصوص آخرین شرایط تامین برق در زمستان گفت: تا ۴۲ درصد اعمال محدودیت در ۸ ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد کمتر بود.

اله داد افزود: طبق اعلام مسئولان وزارت نفت با وجود اینکه بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور پس از آنکه دشمن به آن حمله کرد با مدار تولید برگشته، اما همچنان امسال ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز کمتری نسبت به سال قبل می‌توانیم تولید کنیم و ناترازی گاز بیشتر شده است.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه تقاضای مصرف برق در تابستان تا ۷۵ هزار مگاوات هم رسید و درحال حاضر این عدد به ۴۵ هزارمگاوات رسیده است پس ظرفیت نیروگاه‌های کشور کفاف نیاز تامین برق زمستانه را می‌دهند، اما تامین برق در زمستان به دلیل چالش‌ها تامین سوخت، شرایط ویژه‌ای دارد، گفت: به ادارات دولتی، بانک‌ها و صنوف تجاری اخطار جدی می‌دهم که با بدمصرفی آنها برخورد سخت خواهد شد

وی تاکید کرد: بخش‌های عمومی، دولتی و ادارات باید در ساعت‌های اداری ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ و پس از ساعت اداری ۶۰ درصد مصرف را کاهش دهند، در دیگر بخش‌ها نیز در حوزه روشنایی‌ها ظرفیت صرفه جویی زیادی وجود دارد و روشنایی‌های تزئینی و غیرضروری باید کاهش یابد.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: در مناطق خوش نشین، ویلا‌ها که افراد مدت کمی در ان سکونت دارند دیده می‌شود که برای گرم شدن فضا، وسایل گرمایشی چندین روز روشن است که اگر مصارف خود را کاهش ندهند انشعاب گاز و برق آنها قطع می‌شود.

اله داد تشریح کرد: با توجه به اینکه با محدودیت انرژی رو به رو هستیم، هرچه گاز کمتری مصرف شود، سوخت صرفه جویی شده به نیروگاه‌ها و صنایع می‌رسد.