۹۶۴ نفر در مرحله شهرستانی بیست و سومین دوره مسابقات ملی مهارت استان خوزستان در ۳۱ رشته مهارتی در نمایش توانمندی‌ها و مهارت‌های تخصصی خود با هم به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان از رقابت ۹۶۴ نفر در مرحله شهرستانی بیست و سومین دوره مسابقات ملی مهارت استان در ۳۱ رشته مهارتی خبر داد.

شهرام ملایی‌هزاروندی اظهار کرد: شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات در قالب طرح‌های عملی، توانمندی‌ها و مهارت‌های تخصصی خود را به رقابت گذاشتند.

وی با اشاره به روند برگزاری مراحل بعدی این رقابت‌ها افزود: نفرات برتر مرحله شهرستانی به مرحله استانی راه خواهند یافت که این مرحله نیز ۲۶ آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.

ملایی هزاروندی بیان کرد: برگزیدگان مرحله استانی نیز به‌عنوان نمایندگان خوزستان به مرحله کشوری بیست‌وسومین دوره مسابقات ملی مهارت که در بهار سال آینده به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود، اعزام می‌شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان تصریح کرد: مسابقات ملی مهارت فرصتی برای شناسایی استعداد‌های برتر، سنجش توانمندی‌های حرفه‌ای و ارتقای سطح مهارت جوانان و نیروی انسانی متخصص است.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی مهارت (WSI)، متولی برگزاری مسابقات ملی مهارت به صورت سالانه است.

این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزی هر سال در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی با حضور نخبگان و استعداد‌های برتر مهارتی برگزار می‌شود و برگزیدگان نهایی آن پس از گذراندن اردو‌های آمادگی به مسابقات جهانی مهارت اعزام می‌شوند.