همایش ملی «مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم» با هدف تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی، با حضور جمعی از اساتید مراکز آموزش عالی و صاحب‌نظران در استان فارس آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، همایش ملی «مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم» با هدف تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی، با حضور جمعی از اساتید مراکز آموزش عالی و صاحب‌نظران در استان فارس آغاز به کار کرد.

در افتتاحیه این همایش که به همت بسیج اساتید مراکز آموزش عالی استان فارس برگزار شد، آقای تقوایی، مسئول این بسیج، با هدف‌گذاری این نشست گفت: این همایش در پی تبیین علمی ظرفیت‌های کشور و معرفی جایگاه ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های اثرگذار جهان است. اساتید و اعضای هیئت علمی تلاش می‌کنند با نگاه تخصصی، راهکار‌های تقویت اقتدار نظام را در میان جامعه و دانشگاه تشریح کنند.

در ادامه این نشست، آقای متکی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه مقتدرانه ایران در عرصه‌های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک، اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی قرار دارد که مایه افتخار ملی است و توانمندی نیرو‌های مسلح و حمایت بی‌دریغ مردم، نشان‌دهنده قدرت نظام در برابر فشار‌های بین‌المللی است

وی همچنین رویکرد‌های دیپلماتیک اخیر را نشانه عزم راسخ ایران در تقویت جایگاه خود در سطح منطقه و جهان دانست.