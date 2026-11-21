به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مرتضی لطفی در همایش اصلاح نظام بنگاهداری (امانت‌داران) گفت: در سال‌های گذشته، برنامه خروج از بنگاهداری یا تغییر اصلاح ساختار بنگاهداری در کشور در دستور کار قرار گرفته بود، اما به دلیل موانعی که عمدتاً متوجه دستگاه‌های دولتی بود، اصلاح نظام بنگاهداری به شکلی که باید رخ نداد.

وی افزود: یک الزام قانونی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت ایجاد شده است. همه دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. لذا در این بین صیانت از این دارایی‌ها در اولویت است و ما امانتدار این دارایی‌ها هستیم.

رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: امیدواریم این همایش در مسیر شایستگی ملی و راهبردی در جهت خروج از بنگاه‌داری یا تغییر نگاه مالکیت بنگاه‌ها به سمت سهامداری منشأ خیر باشد. حقوق بازنشستگان و ذینفعان نیز در این چارچوب از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این افراد انتظار دارند که به واسطه منابع در اختیار تأمین‌اجتماعی، ارائه خدمات مناسبی در قبال ذینفعان صورت گیرد.