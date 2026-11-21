حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: درهفته بزرگداشت مقام زن، این مقام باید به شایستگی گرامی داشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، درنشست خبری مربوط با برگزاری برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام مادر وروز زن با اشاره به نقش شهدا در ارتقای معنویت جامعه اظهار داشت: شهدا نقش مهمی در رشد و تعالی معنوی جامعه داشته‌اند. شهدای دفاع مقدس اول، دوم و سوم، به‌ویژه در گسترش معنویت در کشور نقش مؤثری ایفا کردند و ملت ایران با الهام از همین معنویت در برابر دشمن ایستادگی کرده است.

او با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی و متحدان آن تأکید کرد: مردم با برگزاری اجتماعات شبانه، دشمن را شکست دادند و برگ زرین دیگری در تاریخ دفاع از کشور در برابر استکبار به ثبت رساندند.

معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش زنان در دفاع از کشور تصریح کرد: زنان در ایستادگی مقابل استکبار نقش مهمی ایفا کردند و در دفاع مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز شهدای زیادی تقدیم شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا میرتاج‌الدینی با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه زن در جامعه خاطرنشان کرد: در هفته بزرگداشت مقام زن، این مقام ارزشمند باید به شایستگی گرامی داشته شود.