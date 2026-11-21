به مناسبت هفته بسیج، ۱۵۰ دانش‌آموز دختر از دبیرستان‌های شهرستان پیشوا برای آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت، به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محسن صفری پور فرمانده ناحیه مقاومت سپاه پیشوا گفت: به مناسبت هفته بسیج تعداد ۱۵۰ نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان‌های این شهرستان به جنوب کشور اعزام شدند.

وی افزود: هدف از این سفر آشنایی بیشتر دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و کسانی که برای حفاظت از این مرزوبوم جان خود را تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده‌اند است.