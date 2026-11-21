به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در پی افزایش گشت‌زنی‌های هدفمند مأموران یگان‌های انتظامی شهرستان رشت در نقاط شهری و روستایی، ۱۸ سارق در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: ۱۲ نفر از این سارقان هنگام ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشف اموال سرقتی شامل سیم مسی، ۳۰۰ متر کابل برق، ابزارآلات، سنگ فرز، دستگاه کارت‌خوان سیار، تلفن همراه سرقتی، ۲ دستگاه کنسول بازی، موتور یخچال، پمپ آب و آبگرمکن دیواری، افزود: طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با سرقت در سطح شهرستان به صورت مستمر ادامه دارد.