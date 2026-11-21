به گزارش خبرگزای صدا و سیما، محمود محمودی در مراسم آغاز به کار مرحله سوم طرح ملی سامان در استان تهران که در استقبال از فصل سرد سال، برگزار شد، اظهار کرد: امروز و در آخرین روز از آبان ۱۴۰۵، در حالی به استقبال فصل سرد سال می‌رویم که گروه های پرتلاش تعمیرات و نگهداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اجرای طرح ملی سامان، تمام هم و غم خود را بر بهسازی و نگهداری تاسیسات گسترده شبکه توزیع برق این استان قرار داده‌‎اند.

او افزود: تاکنون ۲ مرحله از طرح سامان در استان تهران با موفقیت به پایان رسیده است و امروز مرحله سوم این طرح را به صورت یکپارچه در مناطق ۲۲ گانه استان تهران آغاز می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: در مرحله نخست این طرح، کار تعمیرات و نوسازی ۲۹ فیدر فشار متوسط بحرانی به پایان رسید و در مرحله دوم، ۱۰ فیدر بحرانی اولویت‌دار بازسازی شدند.

محمودی خاطرنشان کرد: در مرحله سوم طرح سامان، جابجایی، نصب و تعدیل بار ۱۰۰ پست پربار، اصلاح و نوسازی ۱۰ فیدر فشار متوسط به طول ۱۲۰ کیلومتر و با اعتبار ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، تعویض بیش از ۱۰ هزار چراغ پرمصرف گازی با چراغ‌های کم‌مصرف LED در معابر عمومی و نیز اجرای برنامه سرویس و نگهداشت برای ۳۰۰ پست عمومی در راستای گذر موفق از اوج بار زمستان ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.

او در ادامه گفت: بر این اساس، نصب ۱۰ هزار کاور شبکه شامل کاور مقره، کاور کنسول، کاور کات اوت، کاور برقگیر، کاور جرقه‌گیر، تعویض ۳۰۰ مقره برقگیر شناسایی شده با دستگاه‌های اولتراسونیک، تبدیل ۱۵۰۰ ارتباط پیچی به پرسی (برکناری کلمپ‌های دوپیچه و نصب کلمپ‌های S)، شاخه‌زنی ۱۲ هزار اصله درخت، نصب ۱۲۰ عدد تیغه جداساز و ۹۰ عدد کات اوت پیش‌بی‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان تاکید کرد: اجرای این اقدامات در قالب مرحله سوم طرح سامان که برای استقبال از فصل سرد سال طراحی شده است، به نگهداشت هدفمند، شبکه‌ای‌پایدارتر و خدمت‌رسانی مطمئن‌تر در شبکه توزیع برق استان تهران منجر خواهد شد.