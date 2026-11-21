رئیس پلیس فتای زنجان در خصوص لینک های موجود در پیامک های مشکوک با عناوینی نظیر مسدودی حساب بانکی، تسهیلات وام یا پیگیری خدمات بانکی به شهروندان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ احمد موسوی با صدور هشدار سایبری از شهروندان خواست به هیچ عنوان لینک‌های موجود در پیامک‌های مشکوک با عناوینی نظیر مسدودی حساب بانکی، تسهیلات وام یا پیگیری خدمات بانکی را باز نکنند.

وی افزود: این پیامک‌ها ممکن است حاوی لینک‌های آلوده به بدافزار هستند و با کلیک روی آنها، احتمال آلوده شدن تلفن همراه و دسترسی کلاهبرداران به اطلاعات شخصی و بانکی کاربران وجود دارد.

سرهنگ موسوی گفت:در چنین شرایطی مجرمان سایبری می‌توانند به پیام‌های شخصی رمز‌های عبور و اطلاعات مالی قربانیان دست پیدا کنند.

رئیس پلیس فتای زنجان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک بلافاصله با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

این مرکز به صورت شبانه روزی و ۲۴ ساعته در کنار شهروندان قرار دارد و آماده دریافت گزارش‌ها و ارائه راهنمایی‌های لازم است.