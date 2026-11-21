به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی حسین پور گفت : بر اساس رویکرد جدید و مصوبه جدید هیأت وزیران، مالیات‌دهندگان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ یا همان مؤدیانی که مالیات خود را سیستمی پرداخت می‌کنند؛ از این پس می‌توانند انتخاب کنند که محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود در پروژه‌های مختلف عمرانی دولت را تعیین کنند.

این بدان معنی است که مؤدیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند به‌طور مستقیم بر نحوه استفاده از مالیات خود تأثیر بگذارند و می‌توانند نتایج ملموس مشارکت‌های مالیاتی خود را در توسعه پروژه‎‌های زیرساختی کشور که خود تعیین می‌کنند؛ مشاهده کنند.

رویکرد جدید به مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ اجازه می‌دهد؛ پروژه زیرساختی مورد نظر خود را برای حمایت مالی با مالیات پرداختی همان مودی انتخاب کنند. این راهبرد جدید در حکمرانی مردم در نظام مالیاتی است و امکان تخصیص دقیق منابع مالیاتی مؤدی به پروژه انتخابی وی را فراهم کرده است.