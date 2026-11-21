به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست خبری هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن با اشاره به ویژگی‌های خاص شرایط کنونی جامعه افزود: همان‌ط‌ور که پیش‌تر نیز تأکید شد، امسال ویژگی‌های منحصربه‌فردی در جامعه شاهد هستیم و لازم است در تمامی برنامه‌ریزی‌ها به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه دیدار سالانه مقام معظم رهبری با زنان در مناسبت روز زن در سال جاری برگزار نمی‌شود، گفت: سال‌ها بود که مناسبت روز زن با دیدار مقام معظم رهبری همراه بود، اما امسال از این دیدار محروم هستیم، یکی از پشتوانه‌های بزرگ جامعه زنان را نیز در اقدامی تروریستی در محیط خانه، که امن‌ترین محیط زندگی در جهان است، از دست دادیم. ایشان را به همراه جمعی از خانواده نازنینشان از دست دادیم و این موضوع برای ما بسیار سنگین است و مسئولیت ما را برای حفظ رسالت و اندیشه‌های رهبر شهیدمان سنگین‌تر می‌کند.

بهروزآذر ادامه داد: امیدواریم در برنامه‌ریزی‌های خود توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشیم، نسل جدید باید با اندیشه‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی آشنا شود. هم‌زمانی میلاد حضرت امام خمینی (ره) با میلاد حضرت زهرا (س) نیز ایجاب می‌کند حتماً از بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی یاد کنیم و اندیشه‌های ایشان را تبیین کنیم.

اوبا تأکید بر ضرورت بازخوانی اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب درباره زنان اظهار کرد: ایشان به‌طور خاص در تدوین قانون اساسی نقش داشتند. دوست دارم همه شما مشروح مذاکرات قانون اساسی را مطالعه کنید و ببینید نقش ویژه رهبر شهید در آن جلسات چه بوده و چقدر از زنان حمایت کرده‌اند و حضور مؤثری داشته‌اند. تا امروز نیز شاهد بوده‌ایم که نگاه متعالی ایشان چه بوده است. ما وظیفه داریم این اندیشه‌ها را تبیین و حفظ کنیم تا نسل جدید با آن آشنا شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور افزود: علاوه بر این، خودمان مأموریت داریم این اندیشه را در راستای حفظ کرامت و امنیت زنان در جامعه پیش ببریم و پیگیری کنیم؛ بنابراین حتماً بخشی از برنامه‌های ما به این موضوع اختصاص پیدا خواهد کرد. علاوه بر تبیین اندیشه‌های رهبر کبیر انقلاب و رهبر شهید انقلاب، باید به تکریم زنان شهیدی بپردازیم که در حدود ۱۷ تا ۱۸ ماهی که کشور ما درگیر جنگ همه‌جانبه بوده، از دست داده‌ایم. همچنین در جنگ ۴۰ روزه نزدیک به ۴۰۰ زن جان خود را از دست دادند.

او با اشاره به دو اقدام تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در این حوادث دو بانوی نازنین را از دست دادیم؛ زنانی که در مقابل فرزندانشان و در کنار در منزل، هنگامی که مادر برای بردن بچه‌هایش به مدرسه از خانه خارج شده بود، هدف حمله وحشیانه و اقدام تروریستی قرار گرفتند. ما موظفیم درباره این اتفاقات صحبت کنیم و یاد و نام این زنان را گرامی بداریم. باید یاد و نام همه زنان شهید، از بیش از هشت هزار زن شهید دفاع مقدس تا جان‌هایی که در سه جنگ ۱۲ روزه، حوادث هجدهم و نوزدهم دی‌ماه و همچنین جنگ سنگین رمضان از دست دادیم، گرامی داشته شود. همه این حوادث را با اقتدار پشت سر گذاشتیم، اما متأسفانه جان‌های نازنینی را از دست دادیم و وظیفه داریم حتماً درباره آنها صحبت کنیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به بخش دیگری از برنامه‌های مورد انتظار برای بزرگداشت روز زن گفت: بخش دوم برنامه‌ها باید به دستاورد‌ها و جایگاه زنان عزیزمان در شرایط کنونی کشور اختصاص داشته باشد.

بهروزآذر با اشاره به آمار حضور زنان در عرصه علمی کشور اظهار کرد: امروز بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه زنان هستند و حدود ۵۶ درصد کرسی‌های دانشگاهی به زنان اختصاص دارد. همچنین ۲۴ درصد، یعنی یک‌چهارم اختراعات کشور، توسط زنان به ثبت می‌رسد؛ درحالی‌که میانگین این رقم در جهان حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد است. در میان دانشمندانی که در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند نیز شاهد رشد چشمگیری بوده‌ایم و تعداد زنان در این گروه از ۸۸ نفر به ۱۷۷ نفر رسیده است. زنان بی‌نظیری داریم که در تمام این سال‌ها، در هر جایگاهی که حضور داشته‌اند، توانسته‌اند در بالاترین جایگاه‌های علمی و معرفتی بدرخشند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بسیاری از این زنان همچنان برای شهروندان و به‌ویژه دختران نسل جدید ناشناخته هستند، گفت: لازم است این زنان را معرفی کنیم و بشناسانیم. باید از خانم مرضیه دباغ که روحشان شاد باشد، یاد کنیم؛ ایشان به‌عنوان فرمانده سپاه فعالیت می‌کردند. امروز وقتی از دختران جان‌فدا صحبت می‌کنیم، بسیاری تعجب می‌کنند و فراموش می‌کنند یا نمی‌دانند که روزگاری زنی فرمانده سپاه یک استان بوده است. باید درباره این موضوع صحبت کنیم.