به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های روز دوم جام جهانی کاراته، تیم کاتای بانوان ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف مصر رفت.

تیم کشورمان با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی، زینب‌السادات حسینی و زهرا حسینی، پس از پیروزی برابر نیوزیلند، چین‌تایپه و ترکیه و شکست مقابل ایتالیا، به‌عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعد شد. ملی‌پوشان ایران در ادامه نیز با پیروزی برابر پرتغال، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کردند.

کاتارو‌های کشورمان در این مرحله برابر تیم مصر شکست خوردند و اکنون باید برای کسب مدال برنز به رقابت بپردازند.