نوآفرینی، فنآفرینی، ارزشآفرینی، رهآفرینی و دارالفنون؛
جوایز ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومانی جشنواره ملی نوآوری و فناوری امیرکبیر
ثبتنام در نخستین جشنواره ملی نوآوری و فناوری امیرکبیر همراه با جوایز نقدی ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام پارک علم و فناوری استان مرکزی نخستین جشنواره ملی نوآوری و فناوری امیرکبیر در پنج بخش رقابتی و با جوایز نقدی ویژه برگزار میشود.
جوایز بخشهای مختلف جشنواره:
جایزه ملی امیرکبیر در بخش نوآفرینی: ۵۰۰ میلیون تومان
جایزه ملی امیرکبیر در بخش فنآفرینی: ۵۰۰ میلیون تومان
جایزه ملی امیرکبیر در بخش ارزشآفرینی: ۵۰۰ میلیون تومان
جایزه ملی امیرکبیر در بخش رهآفرینی: ۵۰۰ میلیون تومان
جایزه ملی امیرکبیر در بخش دارالفنون: ۲ تا ۵ میلیارد تومان
ثبتنام از ۳۰ آبان آغاز شده و مهلت ارسال طرحها تا ۱۵ بهمن تعیین شده است.
ثبتنام و ارسال طرح:
www.akitf.ir