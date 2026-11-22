نوآفرینی، فن‌آفرینی، ارزش‌آفرینی، ره‌آفرینی و دارالفنون؛

جوایز ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومانی جشنواره ملی نوآوری و فناوری امیرکبیر