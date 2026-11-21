سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا، گفت: این تلاش‌ها با وجود موانع موجود در اجرای تفاهم نامه اسلام آباد ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اعلام اینکه اسلام آباد همچنان در تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا مشارکت فعال دارد، گفت: این تلاش‌ها با وجود موانع موجود در اجرای تفاهم نامه اسلام آباد ادامه دارد.

«سجاد حیدر خان» در نشست خبری هفتگی وزارت امور خارجه پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت میانجیگری اسلام آباد میان تهران و واشنگتن اظهار داشت: پاکستان همچنان بخشی فعال از تلاش‌های میانجیگرانه است و در جریان سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد وی با مقام‌های ارشد پاکستانی از جمله نخست وزیر و فرمانده نیرو‌های دفاعی این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی با اشاره به تفاهم نامه اسلام آباد که با هدف کاهش تنش میان ایران و آمریکا شکل گرفته است، گفت: پاکستان دو طرف را به میز مذاکره آورد و پس از انجام گفتگوها، تفاهم نامه به صورت الکترونیکی به امضای طرفین رسید. همچنین پس از آن چند نشست در سوئیس برگزار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با بیان اینکه اجرای این تفاهم نامه همچنان با موانعی روبه رو است، ابراز امیدواری کرد دو طرف اختلافات خود را بر اساس مفاد این توافق حل و فصل کنند.

مواضع ایران و پاکستان درباره فلسطین یکسان است.

حیدر خان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره درخواست ایران برای برگزاری نشست فوق العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی با محوریت غزه تصریح کرد: پاکستان و ایران درباره مسئله فلسطین سیاست یکسانی دارند و هر دو کشور از حامیان جدی آرمان فلسطین هستند.

وی افزود: اسلام آباد در هر زمینه‌ای که امکان پذیر باشد برای حمایت از فلسطین و پیشبرد این موضوع همکاری خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی برای حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی و ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به این منطقه شد.

پاکستان اظهارات هند درباره منابع طبیعی این کشور را مداخله جویانه خواند

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در ادامه در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های هند در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره منابع طبیعی پاکستان این اظهارات را غیرمسئولانه و مداخله در امور داخلی کشورش توصیف کرد.

حیدر خان مدعی شد هند به جای پاسخگویی به نگرانی‌های پاکستان درباره استفاده ابزاری از منابع مشترک آبی، اتهام‌های بی اساس علیه نهاد‌ها و مقام‌های پاکستانی مطرح می‌کند.

وی همچنین هند را به حمایت از فعالیت‌های تروریستی در بلوچستان و خیبرپختونخوا متهم کرد و گفت: این اقدامات با هدف تضعیف ثبات پاکستان و جلوگیری از بهره مندی مردم مناطق مختلف از منابع طبیعی صورت می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختلافات دو کشور بر سر پیمان آب‌های سند، گفت: دیوان داوری در ۳۱ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرده است این پیمان همچنان معتبر و لازم الاجراست و مبنای حقوقی برای تعلیق یا خاتمه یکجانبه آن وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به مسئله کشمیر از هند خواست به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره این منطقه پایبند باشد و زمینه اجرای حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر را فراهم کند.